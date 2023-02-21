На Киевщине мужчина избивал соседку пистолетом по голове и изнасиловал ее

В селе Старые Петровцы Киевской области задержали 50-летнего местного жителя, подозреваемого в изнасиловании. Он, угрожая пистолетом, совершил сексуальное насилие над соседкой.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

"Бил по голове пистолетом, изнасиловал. Мерзавца, который жестоко издевался над женщиной, горячим следом задержали полицейские Киевщины. 50-летнего насильника разоблачили в селе Старые Петровцы, где он и совершил сексуальное насилие над 40-летней соседкой", – отметил глава полиции Киевщины Андрей Небытов.

Полицейские задержали злоумышленника и сообщили ему о подозрении в изнасиловании. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. На опубликованном видео можно узнать, что подозреваемый снимал преступление по телефону жертвы.

Напомним, в Киеве задержан мужчина, которого подозревают в изнасиловании девочки. Предварительно было установлено, что злоумышленник несколько лет совершал в отношении своей падчерицы развратные действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании своей коллеги. После совместного употребления алкоголя он совершил сексуальное насилие над 24-летней женщиной.

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