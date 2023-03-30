На Закарпатье супруги насиловали 12-летнюю дочь, снимая на видео: девочка решилась рассказать после огласки другого дела

На Закарпатье задержаны сожители, которые насиловали малолетнего ребенка. Отдельные эпизоды мать ребенка снимала на видео и отправляла сожителю.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины. Пострадавшая девочка не достигла возраста 14 лет.

Тячевская окружная прокуратура проинформировала сожителей о подозрении в совершении нескольких преступлений: изнасилование несовершеннолетнего ребенка, хранение материалов, относящихся к детской порнографии и насилие в семье.

Кроме того, женщине доложено о подозрении в совершении в отношении этого ребенка сексуального насилия (ч. 4 ст. 153 УК Украины).

Согласно результатам следствия, мужчина вместе со своей сожительницей совершал сексуальные действия с несовершеннолетней дочерью женщины, которой еще не исполнилось 14 лет. Более того, матерь ребенка снимала некоторые из этих действий на видео и отправляла их мужчине.

По словам ребенка, отчим неоднократно насиловал его начиная с июля 2021 года. Она решила это рассказать после того, как узнала о резонансной истории с несправедливым решением суда в "Верхневоротском изнасиловании".

Известно, что насилие ребенка начали совершать еще с 7-летнего возраста. Первое изнасилование девочка пережила, когда возвращалась вместе с отчимом домой от гостей. Тогда насильник изнасиловал ее пальцами.

После получения информации о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней, правоохранители оперативно обнаружили и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины мать и ее сожитель. В настоящее время они находятся в изоляторе временного содержания.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер. Прокуратура будет настаивать на безальтернативном содержании под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 марта на Закарпатье суд назначил условные сроки трем изнасиловавшим несовершеннолетнюю подросткам. Трое местных парней летом 2021 года совершили сексуальное насилие над 14-летней девочкой. Изнасилование они сняли на видео, которое затем распространили в школе, где обучалась жертва насилия.

Сначала суд назначил подросткам наказание в виде пяти лет лишения свободы, но затем сократил срок до двух лет испытательного срока из-за того, что они не достигли совершеннолетия, а также потому, что о них хорошо отзывались по месту жительства и обучения и они не имели судимостей.

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