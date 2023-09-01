"Продал" волонтеру бронешлемы и угнал авто для ВСУ: в Киеве будут судить мошенника

В Киеве будут судить мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Злоумышленник, выдавая себя за военнослужащего, "продал" женщине-волонтеру тактические бронешлемы, а также угнал машину военных.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

"Досудебным расследованием установлено, что злоумышленник под видом военнослужащего познакомился с волонтером благотворительного фонда. Он, войдя в доверие, предложил приобрести иностранные бронешлемы для военных по цене ниже рыночной. Потерпевшую привлекла цена и предложение знакомого, поэтому она перечислила ему 37 тысяч гривен за 7 единиц защитного снаряжения", – рассказали правоохранители.

Кроме того, злоумышленник проник на территорию одного из СТО в Святошинском районе Киева и угнал автомобиль. Транспорт принадлежал благотворительному фонду и ожидал ремонта с последующей отправкой на фронт военным ВСУ.

Следствие по фактам мошенничества и незаконного завладения транспортом завершено, а обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве суд признал виновным в мошенничестве ранее судимого мужчину, который обманул более 30 граждан. Находясь в СИЗО, злоумышленник в течение августа – ноября 2022 года собирал деньги на помощь Вооруженным силам Украины.

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