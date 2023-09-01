В Киеве осудили рецидивиста, который из СИЗО "собирал" деньги на помощь ВСУ. Фото

В Киеве суд признал виновным в мошенничестве ранее судимого мужчину, который обманул более 30 граждан. Находясь в СИЗО, злоумышленник в течение августа-ноября 2022 года "собирал" деньги на помощь Вооруженным силам Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Обвиняемого приговорили к 6 годам 2 месяцам лишения свободы.

По словам правоохранителей, злоумышленник отбывал наказание в Киевском СИЗО за совершение имущественных преступлений в августе-ноябре 2022 года. Находясь в камере, он смог получить мобильный телефон и сим-карту – с их помощью он создал аккаунт в социальной сети.

"Под видом волонтера мужчина разметил объявление о сборе денежных средств вроде бы на нужды Вооруженных сил Украины, указав номера банковских карточек, которыми он пользовался до момента его помещения в следственный изолятор. Полученные от благотворителей денежные средства злоумышленник не перечислял на нужды ВСУ, а присваивал. Таким образом он обманул более 30 граждан", – уточнили в прокуратуре.

Шевченковский райсуд Киева признал мужчину виновным в мошенничестве и приговорил его к 6 годам 2 месяцам лишения свободы. В настоящее время он отбывает наказание в исправительной колонии в Черкасской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киева задержали женщину, которая может быть причастна к мошенничеству. Злоумышленница заявила киевлянке, что она "знахарка", и под предлогом нетрадиционного метода лечения выманила у пенсионерки 1450 евро и 5000 гривен.

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