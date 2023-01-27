В Киеве разоблачили мужчину, который угрожал взорвать отдел полиции. Фото

В Киеве разоблачили мужчину, который угрожал взорвать отдел полиции. В момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, на днях на спецлинию 102 позвонил по телефону неизвестный с сообщением о том, что он собирается взорвать отделение полиции, расположенное на улице Электриков.

"Было установлено, что к совершению преступления причастен ранее не судимый 38-летний местный житель. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и свой поступок объяснить не смог", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении угрозы уничтожением или повреждением имущества в отношении работника правоохранительного органа.

Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину, который "заминировал" один из торгово-развлекательных центров города. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решим таким образом пошутить.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве будут судить мужчину, который дважды "минировал" здание Офиса президента Украины. Свои действия он объяснил недовольством из-за отключения электроэнергии.

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