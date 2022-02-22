В Киеве задержали мужчину, который нападал на женщин и избивал их. Фото и видео

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который напал на двух женщин в Оболонском районе и избил их. Злоумышленником оказался уроженец Полтавщины.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Ему грозит до трех лет лишения свободы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

По словам правоохранителей, 31 января к ним поступило сообщение о том, что на улицах Иорданской и Приозерной неизвестный в разное время напал на двух женщин и избил их. Кроме того, 1 февраля в полицию обратился житель Киева, который пострадал при похожих обстоятельствах.

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"Мы установили личность нападавшего и место его нахождения. Им оказался уроженец Полтавской области, 1999 года. В ходе санкционированного обыска в квартире мужчины обнаружили и изъяли одежду, в которой он был во время совершения нападения и другие вещественные доказательства", - рассказали в полиции.

По фактам нанесения умышленных средней тяжести телесных повреждений открыто два уголовных производства. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

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