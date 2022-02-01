В Киеве на Оболони неизвестные нападают на женщин и избивают их

В Оболонском районе Киева неизвестные нападают на женщин и избивают их. На данный момент известно о двух потерпевших.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. Злоумышленникам грозит до трех лет лишения свободы.

"Друзья, в мой дом пришла беда. Моя 61-летняя мать в 7:00 шла на работу, когда на улице Иорданская, 6 на неё напали. Не понятно пока кто, не понятно пока сколько (человек – Ред.)… Ничего не забрали, телефон, сумка, кошелек, все на месте", – говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что ранее в этом районе уже якобы происходил подобный случай. Тогда также пострадала женщина, которая все еще находится в реанимации.

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В пресс-службе полиции Киева OBOZREVATEL подтвердили информацию о нападениях на двух женщин. Правоохранители разыскивают нападавших.

По фактам нанесения умышленных средней тяжести телесных повреждений открыты уголовные производства. Злоумышленникам грозит до трех лет лишение свободы.

Напомним, 14 января, в Киеве на улице Андрея Аболмасова, 6 местного жителя избил водитель Toyota Land Cruiser Prado, которому пострадавший сделал замечание из-за неправильной парковки.

Днепровский районный суд города Киева уже избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей с правом выхода под залог в 1 миллион гривен.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Барышевке Киевской области пьяный мужчина во время ссоры на почве ревности забил до смерти свою жену. По предварительной информации, погибшая была беременной.