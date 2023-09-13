В Киеве задержали мужчину, который из-за ревности едва не убил жену: услышал о молодом поклоннике. Фото

В Подольском районе Киева задержали киевлянина, который из-за ревности напал на жену. Мужчина во время конфликта услышал от женщины о молодом поклоннике, после чего ударил ее ножом в живот.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от врачей о том, что в квартире на проспекте Правды была ранена 48-летняя местная жительница.

"Было установлено, что вечером между супругами из-за ревности произошла ссора. 52-летний киевлянин, услышав от жены о молодом ухажере, схватил кухонный нож и нанес женщине удар в живот. После этого он вызвал врачей", – рассказали в полиции.

По факту нанесения тяжких телесных повреждений открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Он находится под стражей.

Напомним, в Киеве задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве своей сестры. Якобы он попросил у родственницы деньги, а после отказа задушил ее ремнем от сумки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева задержан мужчина, нанесший смертельное ножевое ранение местному жителю. Во время задержания злоумышленник сопротивлялся и ранил полицейского.

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