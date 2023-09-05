В Киеве рецидивист жестоко убил сестру из-за отказа дать деньги. Фото

В Киеве задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве своей сестры. Якобы он попросил у родственницы деньги, а после отказа задушил ее ремнем от сумки.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

По словам стражей порядка, к ним поступила информация о том, что в квартире на улице Ивана Выговского киевлянин обнаружил без признаков жизни свою 61-летнюю мать. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть женщины наступила в результате удушения.

"Мы установили, что к потерпевшей накануне приехал ее наркозависимый брат, поскольку он поссорился с сожительницей. На следующий день мужчина попросил деньги у родственницы, но услышав отказ, повалил женщину на пол и задушил ее ремнем от сумки. После совершенного нарушитель похитил из квартиры мобильный телефон, деньги и ювелирные изделия и скрылся с места совершения преступления", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что 58-летний киевлянин уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. В 2015 году он поссорился с владельцем дома, в котором делал ремонт, и утюгом нанес оппоненту многочисленные удары, а затем еще и душил его электрическим шнуром. За совершенное мужчина провел пять лет в исправительной колонии.

По факту умышленного убийства, совершенного по корыстным мотивам, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали мужчину, которого подозревают в причастности к жестокому убийству бездомного. Злоумышленник нанес погибшему более 20 ударов ножом, после чего замотал тело в целлофан и оттащил в подвал соседнего дома.

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