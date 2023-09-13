В Киеве мужчина из-за конфликта убил прохожего и во время задержания ранил полицейского. Фото и видео

В Оболонском районе Киева задержали мужчину, который нанес смертельное ножевое ранение местному жителю. Во время задержания злоумышленник сопротивлялся и ранил полицейского.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от врачей о том, что на улице Героев Днепра находится мужчина с ножевым ранением.

"Было установлено, что на улице между мужчинами возник конфликт, в результате которого злоумышленник достал нож и ударил им пострадавшего в живот. После совершенного нападавший скрылся, а 35-летний потерпевший от полученного ранения скончался в карете скорой медицинской помощи", – рассказал глава полиции Киева Дмитрий Шумейко.

По его словам, правоохранители опросили десятки человек и проверяли всех схожих по ориентированию лиц. Также полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и с помощью аналитиков сектора криминального анализа установили личность злоумышленника и его местонахождение. Во время задержания он сопротивлялся и нанес ножевое ранение в ногу одному из правоохранителей.

Задержанному, 36-летнему киевлянину, сообщили о подозрении по факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, и по факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа во время исполнения им служебных обязанностей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве своей сестры. Якобы он попросил у родственницы деньги, а после отказа задушил ее ремнем от сумки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!