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В Киеве 16-летний юноша убил 14-летнюю девушку и совершил самоубийство: все подробности трагедии

Дарья Дурова
Криминал
1 минута
11,6 т.
В Киеве 16-летний юноша убил 14-летнюю девушку и совершил самоубийство: все подробности трагедии

В Киеве на улице Щусевав Шевченковском районе несовершеннолетний парень убил 14-летнюю девочку. После этого он совершил суицид.

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Информированный источник OBOZ.UA подтвердил факты убийства и последующего самоубийства. По его данным, парень – 2008 года рождения.

В местных интернет сообществах жители столицы писали, что на Щусева утром во вторник, 5 ноября, работало много правоохранителей, в том числе кинологов с собаками, следователей.

В домовых чатах распространялась информация, что девочку зарезали. После этого вероятный убийца, которому было 16 лет, повесился (по некоторым данным, якобы на даче).

Источник нашего издания конкретную локацию называть не стал.

В Киеве 16-летний юноша убил 14-летнюю девушку и совершил самоубийство: все подробности трагедии

Как сообщал OBOZ.UA:

– 3 ноября в Фастове Киевской области между двумя друзьями возник конфликт, во время которого один из них ударил другого ножом в грудь. Пострадавшего экстренно доставили в медицинское учреждение. 27-летний нарушитель задержан.

– Ранее в селе Михайловка-Рубежовка на Киевщине местный житель во время конфликта ударил ножом в живот подростка. 17-летнего пострадавшего госпитализировали.

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