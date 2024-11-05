В Киеве 16-летний юноша убил 14-летнюю девушку и совершил самоубийство: все подробности трагедии

В Киеве на улице Щусевав Шевченковском районе несовершеннолетний парень убил 14-летнюю девочку. После этого он совершил суицид.

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Информированный источник OBOZ.UA подтвердил факты убийства и последующего самоубийства. По его данным, парень – 2008 года рождения.

В местных интернет сообществах жители столицы писали, что на Щусева утром во вторник, 5 ноября, работало много правоохранителей, в том числе кинологов с собаками, следователей.

В домовых чатах распространялась информация, что девочку зарезали. После этого вероятный убийца, которому было 16 лет, повесился (по некоторым данным, якобы на даче).

Источник нашего издания конкретную локацию называть не стал.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 3 ноября в Фастове Киевской области между двумя друзьями возник конфликт, во время которого один из них ударил другого ножом в грудь. Пострадавшего экстренно доставили в медицинское учреждение. 27-летний нарушитель задержан.

– Ранее в селе Михайловка-Рубежовка на Киевщине местный житель во время конфликта ударил ножом в живот подростка. 17-летнего пострадавшего госпитализировали.

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