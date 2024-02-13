В Киеве возле мусорных баков обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями: известно подробности

В Дарницком районе Киева у мусорных баков обнаружил тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями. Патрульные оперативно задержали двух граждан, которые могут быть причастны к преступлению.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Обстоятельства и подробности преступления будут устанавливаться следователями.

"Сегодня, около 7 часов, мы получили сообщение об убийстве в Дарницком районе. Заявитель рассказал, что у мусорных баков обнаружил окровавленного мужчину без признаков жизни. Инспекторы Андрей Григоренко и Евгений Кулешов оперативно прибыли на место и приступили к поискам убийцы. Недалеко от места происшествия напарники обнаружили следы крови, которые вели к подъезду многоэтажки, а дальше – по лестнице в одну из квартир", – рассказали в пресс-службе.

В патрульные полиции добавили, что дверь в квартиру была открыта – там находились двое мужчин, которые пытались отмыть следы крови из одежды. Их задержали – в доме нашли и окровавленный нож.

Напомним, в Киеве суд признал виновным 55-летнего мужчину в совершении двойного убийства с особой жестокостью. Чтобы завладеть имуществом женщины и ее дочери, одну из них он смертельно поразил электрическим током, а другую задушил.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд признал виновным мужчину, убившего товарища. Во время ссоры он избил знакомого, а затем зарезал его.

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