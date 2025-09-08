В Киеве военный спровоцировал смертельное ДТП: среди погибших – полицейский. Подробности и фото

В Киеве в понедельник, 8 сентября, на улице Елены Телиги произошла авария с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП образовалась пробка, к сожалению, погибли два человека – среди них полицейский.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований. Обстоятельства и причины смертельной аварии установят правоохранители.

Что известно

"Работники ГБР начали уголовное производство по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб правоохранитель", – говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, около 5:50 на улице Елены Телиги в Киеве штаб-сержант воинской части, управляя служебным автомобилем, не справился с управлением, допустил занос и выехал на встречную полосу. Там машина военного столкнулась с другим авто, в котором находился рядовой полиции. От полученных травм водитель и пассажир – полицейский погибли на месте происшествия.

Водитель служебного авто получил телесные повреждения. На место аварии прибыли следователи ГБР, назначен ряд экспертиз, продолжается установление всех обстоятельств ДТП.

По факту нарушения правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 415 УК Украины), начато досудебное расследование.

Ситуация с аварийностью

В Голосеевском районе Киева в пятницу, 29 августа, произошло ДТП с участием легковушки и автомобиля полиции. К сожалению, в результате столкновения погиб правоохранитель.

Как сообщал OBOZ.UA, жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 7 сентября в Дарницком районе столицы, возле Института химии. В результате столкновения Audi с Nissan два человека погибли на месте, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!