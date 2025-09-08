УкраїнськаУКР
русскийРУС

В Киеве военный спровоцировал смертельное ДТП: среди погибших – полицейский. Подробности и фото

Олег Тимченко
Криминал
2 минуты
2,8 т.
В Киеве военный спровоцировал смертельное ДТП: среди погибших – полицейский. Подробности и фото

В Киеве в понедельник, 8 сентября, на улице Елены Телиги произошла авария с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП образовалась пробка, к сожалению, погибли два человека – среди них полицейский.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований. Обстоятельства и причины смертельной аварии установят правоохранители.

Что известно

"Работники ГБР начали уголовное производство по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб правоохранитель", – говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, около 5:50 на улице Елены Телиги в Киеве штаб-сержант воинской части, управляя служебным автомобилем, не справился с управлением, допустил занос и выехал на встречную полосу. Там машина военного столкнулась с другим авто, в котором находился рядовой полиции. От полученных травм водитель и пассажир – полицейский погибли на месте происшествия.

В Киеве военный спровоцировал смертельное ДТП: среди погибших – полицейский. Подробности и фото

Водитель служебного авто получил телесные повреждения. На место аварии прибыли следователи ГБР, назначен ряд экспертиз, продолжается установление всех обстоятельств ДТП.

В Киеве военный спровоцировал смертельное ДТП: среди погибших – полицейский. Подробности и фото

По факту нарушения правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 415 УК Украины), начато досудебное расследование.

Ситуация с аварийностью

В Голосеевском районе Киева в пятницу, 29 августа, произошло ДТП с участием легковушки и автомобиля полиции. К сожалению, в результате столкновения погиб правоохранитель.

Как сообщал OBOZ.UA, жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 7 сентября в Дарницком районе столицы, возле Института химии. В результате столкновения Audi с Nissan два человека погибли на месте, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!