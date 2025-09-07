В Киеве возле Института химии произошла смертельная авария с возгоранием автомобиля: есть погибшие и травмированные

Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 7 сентября в Дарницком районе столицы, возле Института химии. В результате столкновения Audi с Nissan два человека погибли на месте, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщили OBOZ.UA в пресс-службе полиции Киева, предварительные данные свидетельствуют о двух погибших и трех травмированных. В пресс-службе уточнили, что врачи оказывают помощь пострадавшим, а спасатели ГСЧС ликвидируют последствия возгорания. "Обстоятельства трагедии выясняются, работают следователи и эксперты", – отметили в ведомстве.

Как сообщают очевидцы трагедии, авария произошла на путепроводе неподалеку от института. От мощного удара легковушку буквально разорвало пополам, одна часть загорелась. Рассказывают, что огонь вспыхнул мгновенно, а дым был виден на несколько сотен метров вокруг.

На месте работает несколько экипажей патрульной полиции, "скорые" и пожарные. Транспортное движение на участке Харьковского шоссе перекрыто в обоих направлениях, водителей просят объезжать район аварии заранее.

Момент ДТП попал на видео

В сети появилось видео момента смертельного ДТП в Киеве, где водитель Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan.

В результате удара автомобиль загорелся – водитель и пассажир погибли на месте. Еще три человека, среди которых пешеход, были госпитализированы.

Начато уголовное производство

По сообщению пресс-службы полиции Киева, начато уголовное производство по факту смертельного ДТП в Дарницком районе столицы.

По предварительной информации, сегодня около 17:00 24-летний водитель Audi, двигаясь с превышением скорости по Харьковскому шоссе, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan.

От удара Audi загорелся, водитель и 45-летний пассажир указанного транспортного средства погибли на месте происшествия.

Водитель и пассажирка Nissan, 59 и 47 лет, а также 22-летний пешеход, который находился неподалеку в момент ДТП, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.

На месте продолжают работать следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП. По указанному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения.

