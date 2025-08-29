В Киеве произошла авария с участием авто полиции: погиб правоохранитель. Все подробности и фото

В Голосеевском районе Киева в пятницу, 29 августа, произошло ДТП с участием легковушки и автомобиля полиции. К сожалению, в результате столкновения погиб правоохранитель.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Обстоятельства ДТП установят следователи.

Что известно

"Сегодня около 9:10 на перекрестке улиц Ивана Федорова и улицы Казимира Малевича произошло столкновение Renault со служебным авто Mitsubishi, которое двигалось с включенными проблесковыми маячками, в результате чего транспортное средство перевернулось. Правоохранитель, который находился за рулем служебного авто, от полученных травм погиб на месте происшествия, еще три человека получили телесные повреждения, их состояние стабильное", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники полиции Киева, работники ГБР и медики. По данному факту руководством столичной полиции назначено служебное расследование.

Ситуация с аварийностью

В Украине растет количество смертей в ДТП. За семь месяцев 2025 года в авариях погибло 1663 человека. Главная причина – превышение скорости, а больше всего ДТП фиксируют во Львовской, Киевской и Днепропетровской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области грузовой автомобиль на скорости "снес" не менее 20 метров металлического отбойника. Как оказалось, водитель автомобиля находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!