В Киеве водитель сбила женщину и скрылась с места аварии. Подробности и фото
В Соломенском районе Киева легковушка сбила женщину и уехала с места ДТП. Когда правоохранители нашли вероятную злоумышленницу, то ее обнаружили признаки опьянения, однако, от медицинского освидетельствования она отказалась.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. На нарушительницу составили админматериалы и передали ее следователям.
"В Соломенском районе на линию 112 поступило сообщение о ДТП с травмированным. Мы быстро прибыли на место, где встретили заявительницу. Женщина рассказала, что на нее совершил наезд автомобиль Nissan, водитель которого уехал с места происшествия. Пострадавшую госпитализировали медики", – рассказали в пресс-службе.
На прилегающей к ДТП территории патрульной обнаружили водитель и автомобиль, который имел характерные механические повреждения. Во время общения инспекторы обнаружили у нее явные признаки алкогольного опьянения, однако пройти осмотр в установленном законом порядке гражданка категорически отказалась.
Патрульные составили на водителя соответствующие административные материалы и вызвали на место следственно-оперативную группу, которая установит все обстоятельства происшествия.
Как сообщал OBOZ.UA, вблизи Бучи Киевской области произошла авария с участием маршрутного автобуса и легковушки. В результате ДТП пострадали шесть человек, которые находились в маршрутке.
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