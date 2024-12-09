Под Киевом легковушка протаранила маршрутку: пострадали шесть человек. Подробности ДТП и фото

Вблизи Бучи Киевской области произошла авария с участием маршрутного автобуса и легковушки. В результате ДТП пострадали шесть человек, находившиеся в маршрутке.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства происшествия установят следователи.

По словам правоохранителей, 8 декабря в 19:13 они получили сообщение об аварии, которая произошла на автодороге Киев-Ковель-Ягодин, вблизи города Буча.

"Предварительно сотрудники полиции установили, что 22-летний водитель Hyundai выезжая со второстепенной дороги, не предпочел в движении и столкнулся с маршрутным автобусом Mercedes. В результате аварии телесные повреждения получили 47-летний водитель и пять пассажиров маршрутки, двое из которых были госпитализированы в медицинское учреждение", – добавили в пресс-службе.

По факту аварии с пострадавшими возбуждено уголовное производство (часть 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины). Виновному грозит до трех лет ограничение свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области произошла авария с участием трех машин В результате ДТП погибли три человека.

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