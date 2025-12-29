В Киеве водитель Jeep на переходе сбил насмерть пожилую женщину. Подробности ДТП и фото

В Святошинском районе Киева автомобиль Jeep на пешеходном переходе сбил пожилую женщину. К сожалению, от полученных травм пенсионерка погибла на месте ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Все обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

Смертельная авария

По словам правоохранителей, ДТП произошло в понедельник, 29 декабря, около 13:00 в Святошинском районе на перекрестке улиц Якуба Коласа и Гната Юры.

"По предварительной информации, 48-летний водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee, выезжая с прилегающей территории и поворачивая налево, наехал на пожилую женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", – рассказали в пресс-службе.

В результате полученных травм пенсионерка погибла на месте происшествия. Правоохранители задержали водителя – он был трезвым. По данному факту начато досудебное расследование (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины), санкция статьи предусматривает до 8 лет заключения.

Ситуация с аварийностью

