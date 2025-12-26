На Киевщине на легковушку после ДТП упала электроопора: есть погибший и пострадавшие. Фото

В Белоцерковском районе Киевской области легковушка на скорости врезаласьв бетонную электроопору, которая после этого упала на машину. К сожалению, в результате ДТП есть погибший и пострадавшие.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

Что известно

Как рассказали спасатели, 26 декабря в 0:05 в Службу спасения "101" Белоцерковского района поступило сообщение о ДТП, которое произошло между селами Ратуш и Рачки Володарской территориальной общины.

"По прибытию спасателями установлено, что легковой автомобиль не справился с управлением и совершил столкновение с электроопорой с последующим опрокидыванием на крышу, в результате чего в салоне автомобиля были зажаты 3 человека", - говорится в сообщении.

С помощью гидравлического аккумуляторного аварийно-спасательного инструмента из автомобиля были деблокированы двое пострадавших – 1998 и 1963 годов рождения, которых передали медикам. Кроме того, из машины деблокировали одного погибшего – 1973 года рождения.

Ситуация с аварийностью

В Святошинском районе Киева произошло ДТП с участием грузовика и автомобиля Mercedes. В результате столкновения погиб несовершеннолетний пассажир легковушки, а еще четыре человека были травмированы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева в понедельник, 22 декабря, произошло ДТП с участием двух легковушек. В результате столкновения машин образовалась пробка, есть пострадавшие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!