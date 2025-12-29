На Киевщине водитель маршрутки вылетел на встречную и столкнулся с двумя авто: есть жертва, 13 человек пострадали. Фото

В Бориспольском районе Киевской области произошло ДТП с участием маршрутки и двух легковушек. В результате столкновения автомобилей один человек погиб, а еще 13 – были травмированы.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

Тройное ДТП

По словам правоохранителей, в воскресенье, 28 декабря, около 21:10 к ним поступила информация о ДТП с участием трех автомобилей на автодороге "Киев – Харьков", вблизи села Иванков Киевской области.

"Предварительно установлено, что водитель маршрутного такси марки Mercedes-Benz совершил выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилями Jeep и Volkswagen", – рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП мужчина, находившийся за рулем Jeep, погиб на месте происшествия, а водитель маршрутки получил телесные повреждения. Общее количество пострадавших составляет 13 человек, в больницы доставлены 6 пассажиров, остальным оказывается медицинская помощь.

Ситуация с аварийностью

В Святошинском районе Киева произошло ДТП с участием грузовика и автомобиля Mercedes. В результате столкновения погиб несовершеннолетний пассажир легковушки, а еще четыре человека были травмированы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области легковушка на скорости врезалась в бетонную электроопору, которая после этого упала на машину. К сожалению, в результате ДТП есть погибший и пострадавшие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!