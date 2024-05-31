В Киеве в результате ракетной атаки уничтожена трансформаторная подстанция: где нет света

В Киеве в пятницу, 31 мая, в результате ракетной атаки была уничтожена трансформаторная подстанция в Голосеевском районе. Поэтому без света осталась часть жителей столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК. Специалисты работают на восстановлении электроснабжения.

"Сегодня с утра обломки ракет повредили электросети и полностью разрушили трансформаторную подстанцию в Голосеевском районе столицы. Как только разрешила ситуация безопасности, энергетики ДТЭК начали возвращать свет", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в 8:10 энергетикам удалось заживить большинство домов по резервным источникам. По состоянию на 8:45 без света остаются около 10 частных домов и одно коммерческое помещение. До конца дня потребителям предстоит вернуть электричество.

Напомним, утром в пятницу, 31 мая, Россия совершила ракетную атаку на Киев : противовоздушная оборона сработала по враждебным целям, но из-за падения обломков вспыхнул пожар. Огонь повредил автомойку, СТО, склад. Прошло без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, войска России в ночь на 31 мая в очередной раз ударили по Харькову баллистическими ракетами. Российские террористы ночью попали в многоквартирный жилой дом. Четверо человек погибли.

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