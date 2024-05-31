Россияне обстреляли жилой район Харькова: попали в многоэтажку, есть повреждения и пострадавшие

Войска России в ночь на 31 мая в очередной раз ударили по Харькову баллистическими ракетами. Российские террористы попали в многоквартирный жилой дом. Один человек погиб.

Там начался пожар, есть разрушения. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Первые взрывы прогремели около 25:50, а в 00:15 были слышны повторные взрывы.

Как написал Терехов, зафиксировано два прилета в район плотной жилой застройки. По предварительной информации, повторные прилеты были туда же, куда и первые.

По состоянию на 01:00 известно о 13 пострадавших в результате российских обстрелов. Среди них двое детей – мальчик и девочка 12 лет.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram сообщил, что под завалами могут быть люди.

"Оккупанты попали в пятиэтажный жилой дом. Возник пожар. Под завалами могут быть люди", – написал он.

По данным мониторинговых каналов, в течение пяти минут по Харькову прилетело пять баллистических ракет.

Как сообщал OBOZ.UA:

– количество жертв российского удара по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове возросло до 19. Утром 29 мая стало известно о смерти одного из госпитализированных.

– На террористический удар по "Эпицентру" отреагировали на Западе. В США и Европе обязались привлечь Россию к ответственности за совершенные военные преступления. А представители ООН в Украине назвали российские удары по гражданской инфраструктуре "совершенно неприемлемыми".

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