В Киеве в больнице умер военнослужащий: за сутки до смерти его обнаружили возле медучреждения, где он лечился, в возбужденном состоянии

В Киеве правоохранители выясняют обстоятельства смерти 31-летнего военнослужащего в одной из больниц Соломенского района. Мужчина проходил лечение в медучреждении последние несколько недель, а за день до смерти его обнаружили ночью на улице в возбужденном и неадекватном состоянии.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Открыты два уголовных производства, в частности по факту умышленного убийства.

"31-летний военнослужащий находился на лечении в медучреждении с 30 июня. 16 июля в 23.50 друг умершего, который проходил лечение с ним в одной палате, обнаружил последнего на улице на территории больницы в возбужденном и неадекватном состоянии. Он сообщил об этом работникам муниципальной охраны медучреждения", – рассказали в пресс-службе.

Пострадавшего сразу же доставили в палату, а позже его перевели в реанимацию. На следующий день, 17 июля, врачи констатировали смерть военнослужащего. Следователи опросили персонал больницы, охранников, изъяли видео с камер внешнего наблюдения, а также нагрудных бодикамер работников муниципальной охраны. Также криминалисты тщательно осмотрели бомбоубежище, в которое вечером заходил военнослужащий.

Открыты два уголовных производства по статьям УКУ: умышленное убийство и ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником. Для установления окончательной причины смерти военного проводится судебно-медицинская экспертиза.

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