На Киевщине мужчина из-за ревности жестоко избил сожительницу: женщина впала в кому и умерла. Фото

В поселке Песковка Киевской области мужчина из-за ревности жестоко избил сожительницу, а потом еще и начал душить. От полученных травм женщина впала в кому и скончалась в больнице.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

"В полицию позвонили очевидцы и сообщили, что на одной из улиц поселка Песковка обнаружили женщину без сознания. Как установили врачи, пострадавшая находилась в коме. Кроме того, у нее были травмы головы. Во время реанимационных мероприятий в больнице 35-летняя киевлянка скончалась", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители установили, что к совершению преступления может быть причастен 33-летний сожитель погибшей. Предварительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он нанес потерпевшей несколько ударов руками по голове, а затем начал ее душить. Совершенное он аргументировал ревностью.

По факту умышленного убийства возбуждено уголовное производство, а злоумышленнику сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева мужчина из-за замечаний нанес ножевые ранения отдыхающим на озере. Злоумышленник несколько месяцев назад уволился из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за убийство.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!