В Киеве уроженец РФ организовал канал сбыта наркотиков: у него изъяли ''товар'' на 4 млн грн. Фото и видео

Правоохранители разоблачили межрегиональный канал сбыта психотропов и наркотиков, организованный жителем Киева. Во время обысков у него изъяли запрещенные вещества на 4 миллиона гривен.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Наркотиков на 4 миллиона гривен изъяла полиция Киевщины. Масштабный межрегиональный канал сбыта психотропов и наркотических веществ организовал 40-летний уроженец России, а ныне житель Киева", – рассказал Небытов.

По словам генерала полиции, правоохранители обнаружили у злоумышленника 200 грамм метадона, 100 грамм кокаина, 700 грамм амфетамина, 300 грамм соли альфа PVP, 3,5 килограмма элитных шишек каннабиса. В общей сложности восемь наименований наркотиков и психотропов. Кроме того, было изъято более 16 500 долларов и 1400 евро, которые "заработал" задержанный. В настоящее время он находится в СИЗО.

Напомним, в Святошинском районе Киева задержан мужчина, подозреваемый в сбыте наркотиков. Он выдавал себя за курьера одной из служб доставки, а запрещенные вещества отправлял через почтовые отделения в свертках с арахисом.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киева разоблачили преступления группу, которая обустроила сеть лабораторий по производству наркотических веществ. Прибыль дельцов составила около полумиллиона гривен в месяц.

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