В Киеве задержан мужчина, который пересылал наркотики в упаковках с арахисом. Фото

В Святошинском районе Киева задержан мужчина, подозреваемый в сбыте наркотиков. Он выдавал себя курьером одной из служб доставки, а запрещенные вещества отправлял через почтовые отделения в пакетах с арахисом.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, живущий в Киеве 20-летний уроженец Донецкой области сбывал наркотики на всей территории Украины. Он принимал заказы через телеграмм-канал, а "товар" пересылал через отделение почты.

"Мужчину задержали "на горячем", когда тот пытался сбыть очередную партию наркотических веществ. Чтобы не вызвать подозрения у полицейских, парень выдавал себя за курьера одной из служб доставки. Из рюкзака следователи изъяли свертки с арахисом, внутри которых обнаружили 5 пакетиков из амфетамином и столько же с солями Альфа-PVP, 2 свертки с каннабисом и таблетки экстази", – рассказали в полиции.

Дома у задержанного нашли и изъяли около одного килограмма каннабиса, пакеты для фасовки, весы для взвешивания и другие вещественные доказательства. По факту сбыта наркотиков открыто уголовное производство, а злоумышленнику сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков. Якобы он отправлял своим "клиентам" запрещенные вещества, которые прятал в разные бытовые предметы и технику.

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