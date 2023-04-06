В Киеве разоблачили сеть нарколабораторий: прибыль ''дельцов'' составила полмиллиона гривен в месяц. Фото

Правоохранители Киева разоблачили преступления группу, которая обустроила сеть лабораторий по производству наркотических веществ. Прибыль "дельцов" составляла около полумиллиона гривен в месяц.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленникам грозит до десяти лет заключения.

По словам правоохранителей, было установлено, что к деятельности незаконного "бизнеса" семь мужчин в возрасте от 27 до 40 лет.

"Нарушителями оказались уроженцы Киева, Черниговской, Луганской и Херсонской областей, которые обустроили в своих квартирах лаборатории по изготовлению амфетамина. У каждого из них была своя роль и задачи. В частности, два так называемых лаборанта изготовляли "товар", а остальные искали заказчиков и продавали наркотики из рук в руки", – рассказали в пресс-службе.

Предварительно в течение месяца злоумышленники изготовляли килограмм опасных веществ. Стоимость 1 грамма на "черном" рынке составляет около 400 гривен. "Дельцы" получали около полмиллиона гривен прибыли в месяц

Во время обысков полицейские обнаружили и изъяли лабораторное оборудование, прекурсоры, 20 литров и 5 килограммов химических реактивов, каннабис, 75 тысяч гривен и 200 долларов США и другие доказательства. По факту незаконного производства и сбыта наркотических или психотропных веществ возбуждено уголовное производство.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева задержан мужчина, подозреваемый в сбыте наркотиков. Он выдавал себя за курьера одной из служб доставки, а запрещенные вещества отправлял через почтовые отделения в свертках с арахисом.

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