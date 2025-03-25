В Киеве у железнодорожного вокзала мужчина с ножом напал на прохожих: все подробности инцидента

Вечером, 24 марта, в Киеве произошла криминальная история. Возле столичного железнодорожного вокзала мужчина с ножом напал на прохожих из-за словесной перепалки.

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Детали дерзкого инцидента рассказали в полиции. Там отметили, что правоохранители оперативно задержали злоумышленника.

"Информация о драке поступила в полицию около 22:00. Предварительно, между двумя мужчинами и 36-летним нападающим возник словесный конфликт, во время которого нарушитель достал раскладной нож и несколько раз ударил им своих оппонентов", – сообщили в полиции.

Правоохранители задержали злоумышленника вблизи места совершения преступления и изъяли орудие преступления – нож. Пострадавшие с ранениями госпитализированы в больницу, где им предоставляется необходимая медицинская помощь.

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 121 Уголовного кодекса Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение". Полицейские продолжают работать на месте происшествия, все обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви Киевской области при ремонте автомобильного топливного бака произошел взрыв. В результате пострадали два человека, которых госпитализировали в больницу.

Как писал OBOZ.UA, 24 марта стало известно о том, что камеры наблюдения записали момент убийства активиста и волонтера Демьяна Ганула в центре Одессы 14 марта. Преступление произошло на глазах нескольких людей, проходивших рядом. На кадрах виден раненый, но еще живой Демьян. К нему подошел убийца и вплотную застрелил. Полное видео можно посмотреть в Telegram-канале OBOZ.UA.

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