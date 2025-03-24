В Киевской области во время ремонта взорвался бак автомобиля: есть пострадавшие. Подробности и видео

В Белой Церкви Киевской области во время ремонта автомобильного топливного бака произошел взрыв. В результате этого пострадали два человека, которых госпитализировали в больницу.

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Видео чрезвычайного происшествия опубликовали в пресс-службе патрульной полиции Украины. Обстоятельства чрезвычайного происшествия установят правоохранители.

"В Белой Церкви мы предоставили медицинскую помощь мужчине, который травмировался. Недавно мы получили сообщение о том, что на улице Глиняной во время ремонта автомобильного топливного бака тот разразился, в результате чего брат заявителя получил телесные повреждения: ожоги и ампутацию стопы левой ноги", – рассказали в пресс-службе.

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Полицейские Владимир Радионов и Кирилл Перфилов оперативно оказали пострадавшему в медицинскую помощь – они наложили кровоостанавливающий туринкет и контролировали его состояние до приезда медиков. Также ожоги в результате взрыва получил еще один человек – обоих пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 23 марта страна-террорист РФ атаковала Киев с помощью дронов-камикадзе, в результате чего погибли и ранены. Более пяти часов патрульные инспекторы вместе с другими спецслужбами помогали горожанам.

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