В Киеве произошла масштабная авария с участием трамваев и, по меньшей мере, 10 авто: есть пострадавшие. Подробности, фото и видео

В Киеве во вторник, 6 августа, на улице Глубочицкой произошла авария с участием трамваев и минимум 10 автомобилей. В результате ДТП образовалась пробка, предварительно есть пострадавшие.

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Обстоятельства и причины происшествия установят следователи. Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции.

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на улице Глубочицкой движение транспорта затруднено в обоих направлениях. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!", – призвали в пресс-службе.

Как отметили в социальных сетях, на Глубочицкий трамвай сошел с путей и разбил около 15 автомобилей и електротранспорт. Якобы у него отказали тормоза. На месте происшествия работают правоохранители и врачи, предварительно есть пострадавшие.

В пресс-службе КГГА уточнили, что на месте столкновения трамваев на улице Глубочицкой работают все соответствующие службы. Причины ДТП устанавливаются. Предварительно пострадали шесть человек. Пока им оказывают медицинскую помощь. Трамваи №№ 14,18 задерживаются в направлении проспекта Отрадного.

Напомним, суд вынес приговор водителю, повлекшему за собой ДТП с тремя погибшими в Киевской области. В момент аварии мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева во вторник, 6 августа, произошла авария с участием грузовика и легковушки. В результате ДТП погиб водитель последнего авто.

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