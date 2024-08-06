В Киеве на проспекте Лобановского столкнулись грузовик и легковушка: есть погибший. Подробности, фото и видео

В Голосеевском районе Киева во вторник, 6 августа, произошла авария с участием грузовика и легковушки. В результате ДТП погиб водитель последнего авто.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обстоятельства и причины происшествия установят следователи.

По словам правоохранителей, в 8.20 к ним поступило сообщение о том, что на проспекте Валерия Лобановского произошла авария.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Mazda не учел дорожную обстановку и не справившись с управлением совершившего столкновение с грузовиком DAF, который двигался впереди в попутном направлении. В результате происшествия водитель легковушки погиб на месте происшествия. Водитель грузовика трезв", – рассказали в пресс-службе.

Напомним, в Ирпене Киевской области 16-летний парень на мопеде сбил пожилую женщину. По предварительной информации, подросток управлял двухколесным транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, суд вынес приговор водителю, повлекшему ДТП с тремя погибшими в Киевской области. В момент аварии мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!