Пьяным совершил ДТП с тремя погибшими: в Киевской области суд вынес приговор водителю легковушки. Фото

Суд вынес приговор водителю, устроившему ДТП с тремя погибшими в Киевской области. В момент аварии мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Следующие девять лет злоумышленник проведет за решеткой.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 ноября 2023 на автодороге сообщением "Киев-Овруч" в пределах Вышгородского района. Находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, осужденный выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с двигавшейся в противоположном направлении автомобилем", – рассказали в прокуратуре.

В результате ДТП водитель и два пассажира встречного автомобиля погибли на месте аварии. Еще один пассажир получил телесные повреждения средней тяжести.

При публичном обвинении прокуроров суд признал мужчину виновным в совершении аварии с погибшими в состоянии опьянения. Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком 8 лет. Также суд обязал взыскать в пользу потерпевших 3,5 млн грн морального вреда. Приговора он ожидал в следственном изоляторе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ирпене Киевской области 16-летний парень на мопеде сбил пожилую женщину. По предварительной информации, подросток управлял двухколесным транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

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