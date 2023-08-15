В Киеве суд признал виновным иностранца, который убил женщину и поджег квартиру, чтобы скрыть преступление. Фото
Суд признал виновным иностранца, обвиняемого в убийстве женщины в Киеве. Мужчина, пытаясь скрыть преступление, поджег квартиру, где это произошло.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Следующие 15 лет злоумышленник проведет за решеткой.
"Тело убитой женщины обнаружили 20 июня 2020 года во время тушения пожара в квартире по ул. Михайловской в центре Киева. По подозрению в совершении убийства правоохранители задержали 41-летнего гражданина Федеративной Республики Германия, арендовавшего эту квартиру. Когда спасатели пытались потушить пожар, мужчина вел себя агрессивно, отталкивал пожарную лестницу и наконец выпрыгнул с балкона", – рассказали в прокуратуре.
В ходе судебного разбирательства обвиняемый свою вину не признал и мотивы совершения им преступления не объяснил. Однако доказательства стороны обвинения безоговорочно убедили суд в виновности последнего.
За совершение убийства и умышленное уничтожение имущества злоумышленник приговорен к 15 годам лишения свободы.
Напомним, в Соломенском районе Киева между женщиной и ее сожителем возник конфликт на улице, который продолжился в магазине. В какой-то момент жительница столицы схватила с витрины нож и ударила мужчину в живот.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве суд признал виновным мужчину, который из-за отказа наладить отношения чуть не убил бывшую подругу. Злоумышленник ударил женщину ножом в шею.
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