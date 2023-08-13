В Киеве осудили мужчину, который ударил бывшую ножом в шею за отказ восстановить отношения

В Киеве суд признал виновным мужчину, который из-за отказа наладить отношения едва не убил бывшую подругу. Злоумышленник ударил женщину ножом в шею.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Следующие восемь лет обвиняемый проведет за решеткой.

"В апреле 2021 года полицейские сообщили о подозрении киевлянину, 1974 года рождения, который на столичной Борщаговке покушался на убийство местной жительницы. Было установлено, что к женщине пришел бывший сожитель и завел разговор о возобновлении отношений. Услышав отказ, он начал ее оскорблять, а потом достал из кармана нож и ударил им экс-подругу в шею. Неравнодушные граждане, ставшие свидетелями преступления, задержали злоумышленника и передали правоохранителям", – рассказали в полиции.

По факту покушения на умышленное убийство было открыто уголовное производство, а злоумышленнику сообщили о подозрении. Суд, после рассмотрения дела, признал мужчину виновным по приговору, следующие восемь лет обвиняемый проведет в местах лишения свободы.

Напомним, в столице задержали мужчину, который до смерти избил пенсионера. Между злоумышленником и погибшим возник словесный спор, во время которого подозреваемый деревянной битой нанес потерпевшему тяжелые телесные травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева между женщиной и ее сожителем возник конфликт на улице, который продолжился в магазине. В какой - то момент жительница столицы схватила с витрины нож и ударила мужчину в живот.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!