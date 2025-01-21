В Киеве суд отправил за решетку подозреваемых в покушении на убийство замглавы Минздрава. Подробности и фото

В Киеве суд избрал меру пресечения двум подозреваемым в покушении на убийство первого заместителя министра здравоохранения. Они будут находиться под стражей.

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Об этом сообщили в пресс-службах Киевской городской прокуратуры и столичной полиции. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

"По ходатайству следователей и прокуроров мужчине и женщине, подозреваемым в подготовке убийства первого заместителя министра здравоохранения Украины, избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внести залог", – говорится в сообщении.

Напомним, сотрудники полиции Киева и СБУ задержали мужчину и женщину, которые хотели убить первого замминистра здравоохранения. Несколько месяцев они готовились к совершению преступления, в частности, тренировались стрелять и следили за чиновником.

По данным следствия, в октябре 2024 года в одной из столичных больниц в результате тяжелых травм, полученных во время ДТП, умерла женщина. Первый заместитель министра, являющийся врачом-анестезиологом, в тот день дежурил в медучреждении. Несмотря на серьезные травмы в результате аварии, друзья женщины считали, что в ее смерти виноват именно врач, поэтому решили его убить.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали злоумышленников, которые ежемесячно производили и сбывали около 10 килограммов амфетамина, получая более 5 миллионов гривен прибыли. "Бизнес" организовал 36-летний мужчина, подозреваемый в покушении на убийство первого заместителя министра здравоохранения.

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