Покушение на убийство замглавы Минздрава: один из подозреваемых зарабатывал на наркотиках 5 млн грн ежемесячно. Подробности и видео

Правоохранители Киева задержали злоумышленников, которые ежемесячно производили и сбывали около 10 килограммов амфетамина, получая более 5 миллионов гривен прибыли. "Бизнес" организовал 36-летний мужчина, подозреваемый в покушении на убийство первого заместителя министра здравоохранения.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

"Правоохранители установили, что незаконный бизнес организовал 36-летний киевлянин, подозреваемый в покушении на убийство заместителя министра здравоохранения. Злоумышленник арендовал дом в Бучанском районе, где обустроил нарколабораторию, мощности которой позволяли производить до 10 кг амфетамина ежемесячно", – рассказали в пресс-службе.

Для функционирования "бизнеса" злоумышленник привлек шестерых мужчин в возрасте от 22 до 35 лет, четко распределив между ними обязанности. 29-летний товарищ организатора, отвечавший за изготовление амфетамина, еще двое помогали ему в лаборатории.

Готовую продукцию они хранили по месту жительства 35-летней сообщницы, которая вместе с остальными фигурантами обеспечивала сбыт "товара" на территории столицы. Сам же организатор обеспечивал поставку необходимых материалов, контролировал пух денег, полученных от сбыта, и распределял их между всеми членами группы.

Во время серии обысков полицейские изъяли свертки с амфетамином, Альфа-PVP, МДМА, а также лабораторное оборудование, прекурсоры, "черновые" записи, оружие, патроны и гранату.

Лидер и еще трое активных членов группировки уже сообщены в сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов совершены в составе организованной группы. Решается вопрос об объявлении подозрений остальным фигурантам.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители прекратили деятельность "бизнесменов", которые через Telegram-канал продавали наркотики. Следователи изъяли у дельцов "товара" на сумму 4 миллиона гривен.

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