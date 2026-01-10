В Киеве столкнулись микроавтобус и легковушка: одного из водителей из авто доставали спасатели. Фото и видео

В Соломенском районе Киева произошло ДТП с участием микроавтобуса и легковушки. В результате ДТП водителя последнего авто зажало в салоне конструкциями машины, на место вызвали спасателей и медиков.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

Что известно

По словам спасателей, в субботу, 10 января, в 7:46 к ним поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Соломенском районе на проезжей части Большой кольцевой дороги.

"В результате столкновения с микроавтобусом Volkswagen пострадал водитель легкового автомобиля Chevrolet Aveo, которого спасатели деблокировали и передали медикам", – уточнили в ГСЧС.

На опубликованных спасателями фото и видео можно увидеть последствия ДТП, в частности машины получили существенные механические повреждения, на дороге образовалась пробка.

Ситуация с аварийностью

В Бориспольском районе Киевской области произошло ДТП с участием маршрутки и двух легковушек. В результате столкновения автомобилей один человек погиб, а еще 13 – были травмированы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области легковушка на скорости врезалась в бетонную электроопору, которая после этого упала на машину. К сожалению, в результате ДТП есть погибший и пострадавшие.

