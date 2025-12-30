В Киеве столкнулись Mercedes и Tesla: есть погибший, пострадали дети. Подробности ДТП, фото и видео

В Голосеевском районе Киева произошло ДТП с участием автомобилей Mercedes и Tesla. К сожалению, в результате столкновения машин есть погибший, пострадали дети.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Все обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, ДТП произошло во вторник, около 12:00, в Голосеевском районе на улице Академика Заболотного.

Предварительно было установлено, что водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Tesla Model 3 под управлением 30-летнего мужчины.

"В результате ДТП водитель микроавтобуса Mercedes от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия, а двое несовершеннолетних пассажирок автомобиля Tesla были госпитализированы с телесными повреждениями", – уточнили в пресс-службе.

Ситуация с аварийностью

В Бориспольском районе Киевской области произошло ДТП с участием маршрутки и двух легковушек. В результате столкновения автомобилей один человек погиб, а еще 13 были травмированы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области легковушка на скорости врезалась в бетонную электроопору, которая после этого упала на машину. К сожалению, в результате ДТП есть погибший и пострадавшие.

