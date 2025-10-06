В Киеве столкнулись две легковушки: спасатели деблокировали двух пострадавших из искореженного авто. Фото

В Соломенском районе Киева произошло ДТП с участием двух легковушек. Чтобы деблокировать двух пострадавших из салона искореженного авто, на место происшествия вызвали спасателей.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Все обстоятельства аварии установят правоохранители.

Что известно

По словам спасателей, в понедельник, 6 октября, в 13:01 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Соломенском районе на улице Борщаговской.

"В результате столкновения легковых автомобилей Suzuki с автомобилем Volkswagen водителя и пассажира легковушки Suzuki заблокировало между сиденьем и приборной панелью", – уточнили в пресс-службе.

В ГСЧС добавили, что в 13:23 спасатели деблокировали пострадавших и передали их медикам.

Ситуация с аварийностью

В Белоцерковском районе Киевской области произошло ДТП с участием легковушки и маршрутного автобуса. В результате столкновения один человек погиб, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгородском районе Киевской области микроавтобус врезался в отбойник, в результате чего металлическая конструкция ограждения пробила насквозь машину. К сожалению, есть погибший и пострадавший.

