В Киеве ссора между соседями завершилась убийством. Подробности и фото

У Киева ссора между двумя соседями закончилась убийством. Во время конфликта мужчина ударил ножом в грудь своего друга, который от полученного ранения скончался на месте.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они получили сообщение об убийстве мужчины в квартире одной из многоэтажек.

"В квартире полицейские обнаружили тело 41-летнего местного жителя с ножевым ранением. В дальнейшем было установлено, что его убил 43-летний сосед, которого погибший вместе с женщиной был приглашен в гости. Во время распития алкогольных напитков между мужчинами возник конфликт, в качестве аргумента злоумышленник ударил мужчину кухонным ножом в грудь", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленник задержан – ему сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства.

Напомним, в Киевской области суд признал виновным мужчину, который во время конфликта несколько раз ударил таксиста ножом в участок шеи, а затем камнем избивал по голове. После этого злоумышленник еще и ограбил потерпевшего.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области мужчина во время конфликта металлическим ломом забил до смерти знакомого. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник закопал тело убитого у себя во дворе.

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