В Киеве ссора между друзьями в ресторане чуть не окончилась убийством. Подробности дела и фото

В Киеве конфликт между двумя посетителями ресторана чуть не закончился убийством. Пострадавшего с переломами ребер и разрывом легкого госпитализировали в больницу.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они получили сообщение о драке в одном из заведений общепита на улице Вадима Гетьмана. Полицейские установили, что между двумя мужчинами во время общения возник конфликт, переросший в драку.

"В разгар схватки один из них – 29-летний киевлянин – несколько раз ударил своего знакомого кулаком в лицо, после чего нанес еще несколько ударов ногами в грудную клетку. 28-летнего пострадавшего с многочисленными переломами ребер, ушибами и разрывом легкого госпитализировали в больницу", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленник был задержан и ему сообщили о подозрении по факту причинения умышленного тяжкого телесного повреждения.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, в Соломенском районе избил товарища до смерти. Во время конфликта злоумышленник бил бутылкой по голове своего гостя, который, убегая, выбежал в подъезд и умер там.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева задержан мужчина, который, по информации следствия, чуть не убил женщину. Злоумышленник несколько раз ударил потерпевшую ножом в живот из- за замечаний.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!