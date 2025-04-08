В Киеве задержали мужчину, который напал на женщину с ножом из-за замечания. Подробности дела и фото

В Днепровском районе Киева задержан мужчина, который, по информации следствия, едва не убил женщину. Злоумышленник несколько раз ударил потерпевшую ножом в живот из-за замечаний.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, на днях они получили сообщение от медиков о том, что они из многоэтажного дома в Днепровском районе госпитализировали женщину с ножевым ранением.

"Полицейские выяснили, что злоумышленник пришел к знакомой, но дверь ему не открыли. Когда мужчина стал громко кричать и бить ногами в дверь, в коридор вышла 27-летняя соседка и сделала ему замечание. В ответ злоумышленник достал нож, нанес девушке несколько ударов в живот и бросился бежать", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители задержали нападающего – им оказался 52-летний местный житель, пострадавшую доставили в больницу с тяжелыми ранениями.

По факту причинения умышленного тяжкого телесного повреждения начато уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, в Соломенском районе избил товарища до смерти. Во время конфликта злоумышленник бил бутылкой по голове своего гостя, который, убегая, выбежал в подъезд и умер там.

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