Избил до смерти гостя бутылкой: в Киеве задержали злоумышленника. Подробности дела и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, в Соломенском районе избил товарища до смерти. Во время конфликта злоумышленник бил бутылкой по голове своего гостя, который, убегая, выбежал в подъезд и умер там.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, им поступило сообщение о том, что в подъезде жилого дома лежит мужчина с видимыми телесными повреждениями. Следователи установили, что накануне 66-летний потерпевший гостил у знакомого, где во время употребления алкогольных напитков между ними возник конфликт.

"Во время ссоры хозяин дома схватил стеклянную бутылку и несколько раз ударил ею товарища по голове. Убегая от нападающего, потерпевший выбежал из квартиры в подъезд, где потерял сознание и от полученных травм скончался до приезда скорой. Полицейские задержали 42-летнего нападающего", – добавили в пресс-службе.

По факту причинения умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, во время ссоры пытался убить брата. Злоумышленник напал на родственника и начал наносить удары молотком по голове, однако не остановился даже тогда, когда потерпевший пытался скрыться.

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