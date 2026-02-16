В Киеве ссора братьев-близнецов едва не закончилась жестоким убийством. Подробности и фото

В Днепровском районе Киева правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, едва не убил брата-близнеца. Злоумышленник во время конфликта ударил своего родственника ножом в живот.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от медиков о госпитализации жителя Днепровского района Киева с ножевым ранением. Было установлено, что ужин близких родственников, 50-летних братьев-близнецов, с употреблением алкоголя привел к очередной семейной ссоре.

"Во время спора, один из мужчин схватил кухонный нож и нанес своему брату удар в живот. Пострадавшего госпитализировали в больницу с проникающим ранением", – уточнили в пресс-службе.

Нападающего задержали – Как выяснилось, мужчины злоупотребляли спиртными напитками, между ними часто возникали конфликтные ситуации и в целом отношения были напряженными.

По факту причинения умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении. На время досудебного расследования мужчина будет находиться под стражей.

