В Киеве сообщили о подозрении главе ВВК: подделывал справки о непригодности к военной службе. Фото и видео

ГБР сообщило о подозрении главе военно-врачебной комиссии Киева, который делал справки о непригодности к военной службе. Стоимость "услуг" составляла 10 тыс. долларов США для одного человека.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований. Злоумышленнику грозит до 9 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Работники Бюро сообщили о подозрении главе военно-врачебной комиссии одного из районных в городе Киеве территориальных центров комплектования и соцподдержки. Он был сообщником начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ и начальника Голосеевского районного ТЦК и СП, которых Бюро разоблачило на масштабной коррупционной схеме переправки за границу граждан призывного возраста в начале августа 2023 года", – рассказали в пресс-службе.

В ГБР отметили, что председатель ВВК изготовлял мужчинам пакет фиктивных документов о якобы непригодности к военной службе и передавал их своим подельникам. Цена "услуги" для одного человека составляла 10 тыс. долларов США.

Под контролем правоохранительных органов задокументировано несколько случаев выдачи фиктивных документов. Злоумышленнику сообщено о подозрении в служебном подлоге.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкасской области задержали сотрудницу военкомата. Женщина за взятку в 6200 долларов "отмазывала" военнообязанного от военной службы.

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