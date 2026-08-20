Повреждены дома, есть погибший и пострадавшие: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевскую область. Фото

Страна-террорист РФ в ночь на 20 августа нанесла очередной удар по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, в частности, были повреждены дома, есть погибший и пострадавшие.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Российский обстрел

"Массированная атака на Киевскую область продолжалась всю ночь. Враг наносил удары по мирным населенным пунктам области с помощью ударных дронов, баллистических и крылатых ракет. К сожалению, число пострадавших возросло. По состоянию на 7:00 имеем 7 раненых в Бориспольском и Броварском районах. Один человек погиб", – говорится в сообщении.

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Как уточнили в КОВА, в Бориспольском районе пострадали шесть жителей. Четверо человек были госпитализированы в местную больницу с осколочными ранениями и резаными ранами. Медики оказывают им всю необходимую помощь. К сожалению, в Броварском районе один человек погиб, а еще один получил травмы.

В результате атаки в Бориспольском районе повреждены 14 частных домов, 4 складских здания, автозаправочная станция, многоэтажное здание и 8 автомобилей. На местах работают все оперативные службы. Специалисты фиксируют последствия атаки и уже работают над их ликвидацией.

Как сообщал OBOZ.UA, поздно вечером в среду, 19 августа, страна-агрессор нанесла удар по Киеву и пригородам. Незадолго до полуночи враг нанес по региону удар баллистическими ракетами и "Цирконами", раздалась серия взрывов. К сожалению, в столичном регионе есть погибшие и пострадавшие.

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