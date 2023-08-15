В Черкасской области задержали сотрудницу военкомата: за деньги помогала уклоняться от мобилизации. Фото

В Черкасской области задержана сотрудница военкомата. Женщина за взятку в 6200 долларов "отмазывала" военнообязанного от военной службы.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Так, сотрудницу Уманского РТЦК и СП задержали прямо при получении взятки.

Следователи установили, что женщина обещала военнообязанному повлиять на решение вопроса о признании его непригодным к военной службе.

Она также обещала мужчине исключение из военного учета и беспрепятственное пересечение государственной границы.

Злоумышленнице сообщили о подозрении по факту получения неправомерной выгоды и содействия организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 368 и ч. 3 ст. 332 УК Украины).

На данный момент решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Напомним: ранее в Волынской, Днепропетровской и Черновицкой областях задержали ряд должностных лиц территориальных центров комплектования, которые за деньги помогали мужчинам призывного возраста уклоняться от мобилизации или получить отсрочку. Свои услуги чиновники оценивали в сумму от 9 тысяч гривен до 1,5 тысяч долларов США.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– по Украине идет проверка территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что всех военнослужащих, которые пытаются обогатиться во время войны, привлекут к ответственности ;

– СБУ и Нацполиция разоблачили масштабную схему побега мужчин призывного возраста за границу. Правоохранители провели почти 100 обысков. В результате процессуальных действий были разоблачены должностные лица, которые предлагали потенциальным призывникам поддельные документы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья;

– в Закарпатье полиция задержала председателя ВЛК по подозрению в получении взятки. По данным следствия, он получал денежное вознаграждение за то, что способствовал мужчинам призывного возраста избежать мобилизации.