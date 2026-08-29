В Киеве скончалась 2-летняя девочка, получившая ранение в результате падения вражеского дрона на Оболони. Фото с места трагедии

В Киеве в субботу, 29 августа, в Оболонском районе в результате падения вражеского дрона была ранена 2-летняя девочка. К сожалению, от полученных травм ребенок скончался.

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Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Вечная память жертве российского террора.

Что известно

"Скончалась двухлетняя девочка, раненая на Оболони в результате падения вражеского БПЛА", – говорится в сообщении.

Мэр добавил, что в результате вражеской атаки в столице в воскресенье, 29 августа, уже пострадали 5 человек. Четырем из них медики оказали помощь на месте. Одну раненую – 18-летнюю девушку – госпитализировали.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киева около обеда в парке в Оболонском районе в результате падения беспилотника 2-летняя девочка получила смертельные осколочные ранения.

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Также пострадали 18-летняя девушка и 71-летняя женщина, им была оказана помощь на месте, без госпитализации.

Российские атаки

Российские войска в ночь на 29 августа вновь атаковали Украину, взрывы раздавались и в Киеве. В частности, в Святошинском районе столицы в результате вражеской атаки вспыхнул пожар в девятиэтажном жилом доме, были разрушены перекрытия между горящей квартирой и крышей.

В селе Мила Киевской области в пятницу, 28 августа, в результате российского нападения произошел взрыв боеприпасов, которые находились рядом с домами. По данному факту служебной халатности, повлекшей гибель людей, возбуждено уголовное дело.

Глава КОВА сообщил, что 30 августа в Киевской области объявлен День траура по жертвам российской атаки 28 августа. В знак скорби и памяти на территории региона будут приспущены государственные флаги Украины. Работа развлекательных заведений будет ограничена.

Как писал OBOZ.UA, в результате российской атаки в Бориспольском районе Киевской области в субботу, 29 августа, погибла 14-летняя девочка. Также есть пострадавшие, повреждены гражданские объекты.

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