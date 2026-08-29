"Те, кто допустил это, должны понести ответственность": Зеленский рассказал о трагедии в селе Мила Киевской области и ликвидации последствий нападения

В селе Мила Киевской области в пятницу, 29 августа, в результате российского обстрела произошел взрыв боеприпасов, находившихся рядом с домами. По факту служебной халатности, повлекшей гибель людей, открыто уголовное производство.

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Об этом в своём Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский. На месте происшествия продолжают работать все службы.

Что известно

"С вечера в селе Мила под Киевом продолжается ликвидация последствий российского удара с использованием дронов. На месте развернуты штабы для оказания помощи людям. Привлечены все необходимые службы. Работают подразделения ГСЧС – более 300 сотрудников. Был нанесен удар по складу с последующей детонацией", – говорится в сообщении.

По словам президента, к сожалению, имеются значительные разрушения окружающей инфраструктуры: повреждены жилые дома, пансионат для пожилых людей и людей с инвалидностью. По состоянию на 11:55 известно, что 27 человек погибли, десятки – ранены. Один из погибших – глава Дмитровской общины Тарас Дидич, который приехал спасать людей.

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Глава государства добавил, что с места происшествия уже эвакуировано более 370 человек, и эти меры продолжаются.

"Были доклады премьер-министра Сергея Корецкого, министра внутренних дел Ивана Выговского. Обязательно те, кто допустил это, должны понести ответственность за свои решения. Следователи Нацполиции и Службы безопасности Украины проводят досудебное расследование, возбуждено уголовное дело по статье о служебной халатности. Существуют нормы: боеприпасы рядом с домами и другой жилой застройкой быть не могут. Обязательно будут сделаны соответствующие выводы", – подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало

Вечером в пятницу, 28 августа, в Киевской области прогремел мощный взрыв. Причиной стала атака войск страны-агрессора РФ, в результате которой загорелись склады в Бучанском районе. Известно о шести пострадавших, есть погибшие, повреждены дома.

Начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что в Киевской области перекрыто движение всех транспортных средств с 15 по 32 км автодороги М-06 Киев – Чоп в обоих направлениях.

Как писал OBOZ.UA, российские войска в ночь на 29 августа вновь атаковали Украину, взрывы раздавались и в Киеве. В Святошинском районе столицы из-за вражеской атаки вспыхнул пожар в девятиэтажном жилом доме, разрушено перекрытие между горящей квартирой и крышей.

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