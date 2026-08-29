В Киевской области в результате атаки РФ погибла 14-летняя девочка

В результате российского обстрела в Бориспольском районе Киевской области в субботу, 29 августа, погибла 14-летняя девочка. Также есть пострадавшие, повреждены гражданские объекты.

Видео дня

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. Вечная память жертве российского террора.

Что известно

"Сегодня утром в Бориспольском районе в результате атаки вражеских БПЛА погибла 14-летняя девочка. У неё впереди должна была быть целая жизнь – мечты, планы, будущее. Искренние соболезнования родным и близким девочки. Нет слов, которые могли бы облегчить боль от такой утраты", – написал Ткаченко.

Он также добавил, что, к сожалению, в Бориспольском районе также есть пострадавшие и поврежденные гражданские объекты.

Что предшествовало

Вечером в пятницу, 28 августа, в Киевской области прогремел мощный взрыв. Причиной стала атака войск страны-агрессора РФ, в результате которой загорелись склады в Бучанском районе. Известно о шести пострадавших, есть погибшие, повреждены дома.

Главные истории дня

Как писал OBOZ.UA, российские войска в ночь на 29 августа вновь атаковали Украину, взрывы раздавались и в Киеве. В Святошинском районе столицы из-за вражеской атаки вспыхнул пожар в девятиэтажном жилом доме, разрушено перекрытие между горящей квартирой и крышей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!