В Киевской области в результате атаки РФ погибла 14-летняя девочка
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В результате российского обстрела в Бориспольском районе Киевской области в субботу, 29 августа, погибла 14-летняя девочка. Также есть пострадавшие, повреждены гражданские объекты.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. Вечная память жертве российского террора.
Что известно
"Сегодня утром в Бориспольском районе в результате атаки вражеских БПЛА погибла 14-летняя девочка. У неё впереди должна была быть целая жизнь – мечты, планы, будущее. Искренние соболезнования родным и близким девочки. Нет слов, которые могли бы облегчить боль от такой утраты", – написал Ткаченко.
Он также добавил, что, к сожалению, в Бориспольском районе также есть пострадавшие и поврежденные гражданские объекты.
Что предшествовало
Вечером в пятницу, 28 августа, в Киевской области прогремел мощный взрыв. Причиной стала атака войск страны-агрессора РФ, в результате которой загорелись склады в Бучанском районе. Известно о шести пострадавших, есть погибшие, повреждены дома.
Как писал OBOZ.UA, российские войска в ночь на 29 августа вновь атаковали Украину, взрывы раздавались и в Киеве. В Святошинском районе столицы из-за вражеской атаки вспыхнул пожар в девятиэтажном жилом доме, разрушено перекрытие между горящей квартирой и крышей.
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